Do --x fleksibilnih financijskih poluga.Veća likvidnost, uža širenja.

24-satni obujam (USD)

0

Parovi za terminsko trgovanje

0

Trgovački parovi bez naknade

0

Ljestvica s najboljim rezultatima terminskih ugovora

Popularno
Dobitnici
Novi

Popularno

Dobitnici

Novi

Proizvodi za terminsko trgovanje

USDT-M terminski ugovori

Trajni terminski ugovori pomoću USDT kao kolateral

Trgovina

COIN-M terminski ugovori

Trajni terminski ugovori koji koriste temeljnu kriptovalutu kao kolateral

Trgovina

USDC-M terminski ugovori

Terminski ugovori namireni u USDC

Pratite nas

Velika količina podataka o terminskom trgovanju

Dobij podatke u stvarnom vremenu o terminskom trgovanju i pozicijama, omjerima dugih/kratkih pozicija i likvidacijama, te pogledaj što profesionalci rade sa svojim portfeljima.

Zašto MEXC terminsko trgovanje?

Najniže naknade na tržištu

Trguj i uživaj u najnižim naknadama! Naknade za tvorce terminskih ugovora od --, naknade za primatelje terminskih ugovora --.

Najpopularniji tokeni

Najbrži popis, najšira raznolikost kriptovaluta, podrška za više od 600 parova terminskog trgovanja i ponuda financijske poluge do --x, slobodno podesiva.

Vodeća likvidnost u industriji

Više od 90% trgovačkih parova nudi vrhunsku likvidnost, osiguravajući stabilnost tijekom ekstremnih tržišnih uvjeta kako bi se spriječile neočekivane likvidacije.

Korisnici na prvom mjestu

Služba za korisnike 24/7, stručno i brzo rješavanje problema korisnika.

Što je terminsko trgovanje?

Ovaj videozapis te vodi kroz osnove terminskog trgovanja i pomoći će ti da u tren oka shvatiš što je terminsko trgovanje.

Započni svoje putovanje terminskog trgovanja sada klikom na gumb u nastavku!

O MEXC terminskom trgovanju

Saznaj više o terminskom trgovanju

Ostale aplikacije povezane s terminskim trgovanjem

Partner

Postani partner za MEXC terminsko trgovanje i primaj veće promotivne nagrade

VIP

Postanite MEXC VIP korisnik za terminsko trgovanje i uživajte u posebnim cijenama, uslugama depozita i isplate u fiducijarnoj valuti te premium pogodnostima

Skenirajte za preuzimanje aplikacijeiOS i Android

Započni svoje putovanje terminskog trgovanja