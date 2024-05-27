ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

PoredakNo.456

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)15.71%

Količina u optjecaju7,584,612,051.602713

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina9,706,992,814.355925

Stopa optjecaja0.7584%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.045346562276934003,2024-05-27

Najniža cijena0.007081015497129782,2025-06-22

Javni blockchainETH

