ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

ImeZBCN

PoredakNo.151

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju90,913,572,023.34363

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina99,998,836,560.39032

Stopa optjecaja0.9091%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.007105034498396647,2025-05-30

Najniža cijena0.000692135609811539,2024-08-05

Javni blockchainSOL

UvodZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
ZBCN/USDT
Zebec Network
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ZBCN)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
ZBCN/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ZBCN)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...