Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

PoredakNo.297

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)60.52%

Količina u optjecaju596,296,203.5130734

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,716,414.322777

Stopa optjecaja0.5962%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena11.495791520389345,2021-11-20

Najniža cijena0.119167900856695,2023-06-10

Javni blockchainETH

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

