XPE

Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment.

ImeXPE

PoredakNo.7665

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina30 811 437

Ukupna količina30 811 436

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.9072447931140628,2023-11-24

Najniža cijena0.000588238042360262,2025-08-07

Javni blockchainBSC

UvodXpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.