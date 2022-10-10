XEN

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

ImeXEN

PoredakNo.3739

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina0

Ukupna količina225,855,695,203,638

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.006014481736735829,2022-10-10

Najniža cijena0.000000021108767917,2025-07-06

Javni blockchainETH

