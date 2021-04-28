XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

ImeXCH

PoredakNo.280

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)47.68%

Količina u optjecaju14,411,726

Maksimalna količina0

Ukupna količina33,191,992

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-04-28 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1934.50687188,2021-05-03

Najniža cijena8.608855748047983,2025-02-03

Javni blockchainCHIA

Sektor

Društvene mreže

