XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio0.0002%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11 647,78%

Količina u optjecaju246 524

Maksimalna količina0

Ukupna količina246 524

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3670.3560227356147,2025-09-09

Najniža cijena1408.88233399,2020-03-20

Javni blockchainETH

