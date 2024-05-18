WSDM

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

PoredakNo.2466

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,03%

Količina u optjecaju542 346 485,846761

Maksimalna količina0

Ukupna količina1 000 000 000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.1191700212931804,2024-05-18

Najniža cijena0.000979572805997166,2025-09-03

Javni blockchainMATIC

UvodWisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

