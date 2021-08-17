WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

PoredakNo.1227

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.08%

Količina u optjecaju539,331,389.27

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina723,789,440

Stopa optjecaja0.5393%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.85927372,2021-08-17

Najniža cijena0.014851304471806872,2025-09-05

Javni blockchainETH

Loading...