Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.

PoredakNo.1915

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju10 000 000 000

Maksimalna količina10 000 000 000

Ukupna količina10 000 000 000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.015464798480028056,2024-03-04

Najniža cijena0.000109998906480124,2025-09-02

Javni blockchainSTACKS

