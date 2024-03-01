WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

PoredakNo.156

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.11%

Količina u optjecaju1,035,624,346.668289

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,215,679,103.684032

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.6570520358937704,2024-03-01

Najniža cijena0.27453230501386905,2025-04-07

Javni blockchainETH

