V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

PoredakNo.2113

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju3,442,915,734

Maksimalna količina0

Ukupna količina5,451,523,147

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2019-01-18 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0265 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.297542300258,2019-07-29

Najniža cijena0.0002447931117377,2025-06-06

Javni blockchainVSYS

