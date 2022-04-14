VISION

VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.

ImeVISION

PoredakNo.2875

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju605 000 000

Maksimalna količina1 000 000 000

Ukupna količina950 000 000

Stopa optjecaja0.605%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2554378865088781,2022-04-14

Najniža cijena0.000231874784994097,2025-08-29

Javni blockchainBSC

Sektor

