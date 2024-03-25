VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

PoredakNo.276

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.09%

Količina u optjecaju988,919,270

Maksimalna količina8,000,000,000

Ukupna količina7,312,102,664.35

Stopa optjecaja0.1236%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.7954748678174979,2024-03-25

Najniža cijena0.034636160326987464,2025-02-03

Javni blockchainVENOM

