vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

PoredakNo.2720

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju392,931,200.45895666

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.7858%

Datum izdavanja2021-09-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6579584978828696,2021-11-21

Najniža cijena0.000507096748872242,2025-06-12

Javni blockchainARB

