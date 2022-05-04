USDD

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

ImeUSDD

PoredakNo.127

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%39,46

Količina u optjecaju492.855.482

Maksimalna količina0

Ukupna količina492.855.482

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.033364257647165,2022-05-04

Najniža cijena0.9254333369528154,2023-03-11

Javni blockchainTRX

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...