UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

ImeUPO

PoredakNo.2377

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.13%

Količina u optjecaju113,792,290

Maksimalna količina0

Ukupna količina160,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.3777862682047466,2022-04-08

Najniža cijena0.004031877941935659,2022-11-09

Javni blockchainMATIC

UvodUpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
UPO/USDT
UpOnly
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (UPO)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
UPO/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (UPO)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...