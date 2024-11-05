UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

ImeUNIT0

PoredakNo.2001

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11.79%

Količina u optjecaju5,099,246

Maksimalna količina∞

Ukupna količina100,850,872.0557301

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3.788279893392064,2024-11-05

Najniža cijena0.09559489333212444,2025-07-29

Javni blockchainWAVES

Sektor

Društvene mreže

