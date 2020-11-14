UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

PoredakNo.1854

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3.86%

Količina u optjecaju9,548,650.10357291

Maksimalna količina10,000,000

Ukupna količina9,548,651.10357291

Stopa optjecaja0.9548%

Datum izdavanja2020-11-14 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena43.91306093,2021-03-01

Najniža cijena0.1283238235175434,2025-07-07

Javni blockchainETH

Loading...