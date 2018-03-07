TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

ImeTUSD

PoredakNo.126

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)9.31%

Količina u optjecaju494,515,083

Maksimalna količina0

Ukupna količina494,515,083

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2018-03-07 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana1 USDT

Najviša vrijednost svih vremena1.364490032196045,2018-05-16

Najniža cijena0.917876956195,2020-03-13

Javni blockchainETH

UvodTrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

TUSD/USDT
TrueUSD
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (TUSD)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
