Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.12%

Količina u optjecaju416,648,589.4343652

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.4166%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.5575970830693988,2021-11-28

Najniža cijena0.005121316692487361,2025-04-17

Javni blockchainETH

