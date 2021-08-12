TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

PoredakNo.649

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.69%

Količina u optjecaju1,329,345,686.3459923

Maksimalna količina1,450,000,000

Ukupna količina1,344,195,694.2046723

Stopa optjecaja0.9167%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.03732783,2021-08-12

Najniža cijena0.02315175652400417,2025-07-05

Javni blockchainETH

Loading...