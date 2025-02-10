TRUU

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

ImeTRUU

PoredakNo.1265

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju12,148,792,291

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina100,000,000,000

Stopa optjecaja0.1214%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.004114185690751992,2025-05-25

Najniža cijena0.000458630071505494,2025-02-10

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

