Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

PoredakNo.1878

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2,19%

Količina u optjecaju3 800 000

Maksimalna količina0

Ukupna količina21 000 000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2024-06-16 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0,55 USDT

Najviša vrijednost svih vremena11.519671753579141,2025-02-14

Najniža cijena0.004986070176975496,2023-07-05

Javni blockchainARB

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

