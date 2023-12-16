TNK

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

ImeTNK

PoredakNo.1261

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.65%

Količina u optjecaju21,000,000

Maksimalna količina21,000,000

Ukupna količina21,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena7.911982442698248,2023-12-16

Najniža cijena0.002123294088625495,2024-04-14

Javni blockchainBRC20

Sektor

Društvene mreže

