TFUEL

Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

ImeTFUEL

PoredakNo.187

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju7,068,610,284

Maksimalna količina0

Ukupna količina7,068,610,284

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.68071584,2021-06-09

Najniža cijena0.000889723475662,2020-03-13

Javni blockchainTHETA

