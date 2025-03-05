TCAPY

TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.

PoredakNo.4092

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina756,871,879,418

Ukupna količina664,071,289,168

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.004019076467202727,2025-03-05

Najniža cijena0.000142810759105323,2025-08-25

Javni blockchainBSC

