Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

ImeTANPIN

PoredakNo.8230

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.4424321161200213,2024-10-18

Najniža cijena0.07184492268184435,2025-02-03

Javni blockchainMATIC

