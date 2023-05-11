SUIP

SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.

Ime

Poredak

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.5527340280702551,2023-05-11

Najniža cijena0.013486620373921763,2025-09-01

Javni blockchainSUI

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.