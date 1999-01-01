SUIAI

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

ImeSUIAI

PoredakNo.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0

Količina u optjecaju--

Maksimalna količina0

Ukupna količina66,785,500

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena,

Najniža cijena,

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

