STB

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

ImeSTB

PoredakNo.2783

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju73,889,865

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina499,999,081.3270408

Stopa optjecaja0.1477%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.044724034802852045,2025-05-22

Najniža cijena0.002983340886304636,2025-09-04

Javni blockchainSOL

Uvodstabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

STB/USDT
stabble
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (STB)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
