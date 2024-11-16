SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

ImeSQD

PoredakNo.499

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3,93%

Količina u optjecaju750 492 128,664102

Maksimalna količina1 337 000 000

Ukupna količina1 336 997 653,5180118

Stopa optjecaja0.5613%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.28647939149743795,2025-06-11

Najniža cijena0.022870639298236413,2024-11-16

Javni blockchainARB

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...