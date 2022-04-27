SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

ImeSOVRN

PoredakNo.1891

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,09%

Količina u optjecaju171.143.679

Maksimalna količina1.000.000.000

Ukupna količina896.771.567

Stopa optjecaja0.1711%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.5286975331102572,2022-04-27

Najniža cijena0.007552228162841145,2025-06-22

Javni blockchainETH

