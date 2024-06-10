SOLVEX

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

PoredakNo.1144

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.17%

Količina u optjecaju49,531,389

Maksimalna količina0

Ukupna količina50,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.816578682593375,2024-06-10

Najniža cijena0.002923721992189495,2025-02-12

Javni blockchainBSC

