SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

ImeSLING

PoredakNo.3125

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,01

Količina u optjecaju186.468.623

Maksimalna količina5.000.000.000

Ukupna količina5.000.000.000

Stopa optjecaja0.0372%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.02871671040523046,2025-03-18

Najniža cijena0.000337810308062159,2025-09-12

Javni blockchainARB

