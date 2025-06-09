SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

ImeSKATE

PoredakNo.1119

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)13.76%

Količina u optjecaju213,642,782.7057473

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,999,978.4079046

Stopa optjecaja0.2136%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.15302029519787702,2025-06-09

Najniža cijena0.032356110373889,2025-06-13

Javni blockchainBSC

UvodSkate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.