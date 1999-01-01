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SIREN/USDT SIREN -- -- -- 24-satna najviša cijena -- 24-satna najniža cijena -- 24-satni obujam (SIREN) -- Iznos za 24 sata (USDT) --

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