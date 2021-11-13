SHIBA

PoredakNo.5465

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1,000,000,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000000389752386234,2021-11-13

Najniža cijena0.000000000337922519,2025-03-25

Javni blockchainBSC

UvodBitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.

