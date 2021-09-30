SGB

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

ImeSGB

PoredakNo.4019

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina0

Ukupna količina16,089,041,095.890411

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.7192124892168296,2021-09-30

Najniža cijena0.003717734576447314,2023-10-13

Javni blockchainSGB

UvodSongbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
SGB/USDT
Songbird
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (SGB)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
SGB/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (SGB)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...