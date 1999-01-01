SCOT

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

ImeSCOT

PoredakNo.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0

Količina u optjecaju--

Maksimalna količina0

Ukupna količina250,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena,

Najniža cijena,

Javni blockchainETH

UvodSCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.