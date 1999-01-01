SATO

Ime

Poredak No.undefined

Tržišna kapitalizacija $0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $0.00

Tržišni udio undefined%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni) 0

Količina u optjecaju --

Maksimalna količina 0

Ukupna količina --

Stopa optjecaja undefined%

Datum izdavanja --

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana --

Najviša vrijednost svih vremena undefined, undefined

Najniža cijena undefined, undefined

Javni blockchain SATO

Uvod

Sektor

Društvene mreže

Analiza toka sredstava

Kupi(SATO) Prodaj(SATO) Neto priljev
Veliko -- -- --
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Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriSPCXZaradaCentar događanja
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Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
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MEXC je vaš ulaz u beskonačne mogućnosti bez naknade. Istražite vodeću svjetsku burzu kriptovaluta za kupnju, trgovanje i zaradu kriptovaluta. Trgujte Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je vaš ulaz u beskonačne mogućnosti bez naknade. Istražite vodeću svjetsku burzu kriptovaluta za kupnju, trgovanje i zaradu kriptovaluta. Trgujte Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
SATO/USDT
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24-satna najviša cijena
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24-satna najniža cijena
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24-satni obujam (SATO)
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Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi (0)
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Zadržavanje(0)
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