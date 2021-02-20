RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

ImeRVN

PoredakNo.232

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.06%

Količina u optjecaju15,582,536,623.47193

Maksimalna količina21,000,000,000

Ukupna količina15,582,536,623.47193

Stopa optjecaja0.742%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.026499 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.28542094,2021-02-20

Najniža cijena0.00879405250642,2020-03-13

Javni blockchainRVN

UvodRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.