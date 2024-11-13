ROUTE

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

PoredakNo.1712

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.50%

Količina u optjecaju452,666,251

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.4526%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.07989256862366406,2024-11-13

Najniža cijena0.003755757650098377,2025-07-15

Javni blockchainNONE

