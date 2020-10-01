RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

PoredakNo.1446

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju5,238,873,834.341338

Maksimalna količina0

Ukupna količina15,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2020-10-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.39900916,2021-04-02

Najniža cijena0.0007781481664554,2025-04-09

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

