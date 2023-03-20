RJV

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

ImeRJV

PoredakNo.1520

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.05%

Količina u optjecaju769,066,651

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.769%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.1467508749159545,2023-03-20

Najniža cijena0.004182309505969666,2025-08-03

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

