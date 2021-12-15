RADAR

Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

PoredakNo.1942

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,01%

Količina u optjecaju960 096 177

Maksimalna količina0

Ukupna količina10 000 000 000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.06040392134934481,2021-12-15

Najniža cijena0.001177962525331561,2025-06-27

Javni blockchainETH

UvodDappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

