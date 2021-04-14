PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

ImePUSH

PoredakNo.1655

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.45%

Količina u optjecaju90,236,482

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja0.9023%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena8.76519564,2021-04-14

Najniža cijena0.027958497222728092,2025-04-16

Javni blockchainETH

UvodEthereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.