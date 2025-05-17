PUNDIAI

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PoredakNo.997

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)79.78%

Količina u optjecaju7,057,612

Maksimalna količina18,930,226

Ukupna količina8,312,980

Stopa optjecaja0.3728%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena18.389348329635098,2025-05-17

Najniža cijena1.8253727976425043,2025-08-26

Javni blockchainNONE

Sektor

Društvene mreže

