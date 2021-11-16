PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

ImePSP

PoredakNo.1031

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,02%

Količina u optjecaju744 976 909

Maksimalna količina2 000 000 000

Ukupna količina1 800 000 000

Stopa optjecaja0.3724%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena7.6029170992121715,2021-11-16

Najniža cijena0.0126518647049269,2024-11-04

Javni blockchainETH

